İsrailli yetkili Hasan Bitmez için nefret mesajı paylaştı: Resmi hesap beğendi

Saadet Partili Hasan Bitmez'in ölüm haberinin ardından, İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Emmanuel Nahshon'un geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu. İsrail hükümeti resmi X hesabının, Nahshon'un paylaşımını beğendiği görüldü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:04
İsrailli yetkili Hasan Bitmez için nefret mesajı paylaştı: Resmi hesap beğendi
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Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partili Hasan Bitmez'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bitmez'in ölüm haberinin ardından, Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon'un sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu.

Bitmez, geçtiğimiz günlerde TBMM’de İsrail'i eleştirdiği konuşmasının sonunda kürsüde bayılmıştı. 

Bitmez'in fenalaştığı görüntülere X platformu üzerinden Türkçe yorum yazan İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür..."

İsrail hükümetinin resmi X sayfasının ise, söz konusu paylaşımı beğendiği görüldü.


Hasan Bitmez İsrail Dışişleri Bakanlığı israil sosyal medya

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