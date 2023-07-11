Felaketin yükü kadınlarda
İstanbul Üniversitesi’nin “Olası İstanbul Depreminin Çevresel Zorunlu Göç Senaryosu ve Yönetimi” başlıklı projesi kapsamında üniversitenin akademisyenleri deprem bölgesini ziyaret etti.
Deprem bölgesini ziyaret edenlerden, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık, “Kadınların durumu gerçekten çok zor. Depremin üzerinden beş ay geçmesine rağmen çaresizlik had safhada. Bölgede çok büyük belirsizlik var ve maddi imkânlar çok sınırlı. Tüm yük kadınların omuzlarında. Çocukların eğitimlerini düşünüyorlar, barınma problemlerini düşünüyorlar” dedi.
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