Felaketin yükü kadınlarda

Yayınlanma: 11.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2023 - 04:00

Deprem bölgesini ziyaret edenlerden, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık, “Kadınların durumu gerçekten çok zor. Depremin üzerinden beş ay geçmesine rağmen çaresizlik had safhada. Bölgede çok büyük belirsizlik var ve maddi imkânlar çok sınırlı. Tüm yük kadınların omuzlarında. Çocukların eğitimlerini düşünüyorlar, barınma problemlerini düşünüyorlar” dedi.

