Feray Şahin 'ölüm yıl dönümünde' ismi verilen parkta anılacak

Yayınlanma: 16.09.2024 - 16:15

Güncelleme: 16.09.2024 - 16:38

Mersin’de 19 Eylül 2017 tarihinde katledilen üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin için Mezitli’de ilçe belediyesi tarafından adının verildiği parkta anma düzenlenecek.

Feray Şahin'in anısına ithafen yapılan bu park, genç kadının hem kişisel hatırasını yaşatmayı hem de toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Mezitli’de bulunan Feray Şahin Parkı’nda düzenlenecek anma etkinliği, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacını taşıyor.

NE OLMUŞTU?

Toros Üniversitesi’nde iç mimarlık son sınıf öğrencisi olan ve Mezitli Belediyesi’nde staj yapan Feray Şahin 19 Eylül 2017’de o sırada polis memurluğu görevini yürüten Fatih Burak Aykul tarafından katledildi.

Henüz 23 yaşındayken yaşamdan koparılan Şahin için ailesi adalet mücadelesi başlattı. Tutuklanarak cezaevine konan Aykul, 1,5 hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Karara itiraz eden aile hukuk mücadelesini sürdürüyor.