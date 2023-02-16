Ferdi Sancar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ferdi Sancar'ın oynadığı film ve diziler

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 17:31

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 17:31

Depremzedelere destek için düzenlenen programa telefonlara bakmak için katılan Ferdi Sancar, gelen bağışları alırken "Çocuklar kumbaralarını bozdururken, tek mal varlığım 98 model bir aracım var onu bağışlıyorum" dedi. Ferdi Sancar'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Ferdi Sancar'ın hayatı ve filmografisi...

FERDİ SANCAR KİMDİR?

Ferdi Sancar, 24 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da doğdu. 42 yaşındaki Ferdi Sancar, 1.76 metre boyunda ve 75 kilodur. Ferdi Sancar’ın ilk sahneye çıkışı Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu’nda “Evde Üç Başına” isimli oyunla oldu.

Ferdi Sancar, beyazperdeye ise ilk olarak 2009 yapımı Yahşi Batı filmindeki Johnnie karakteri ile adım attı. Ardından 2011 yılında yayınlanan Düz Adam dizisi ile televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Ferdi Sancar, Babam Sınıfta Kaldı, Karaman'ın Koyunu, Hep Yek ve Kardeşim Benim, Tutar mı Tutar gibi yapımlarda canlandırdığı birbirinden farklı rollerle de büyük beğeni topladı.

Ferdi Sancar, 2000 yılında kendi yazdığı “İbret” adlı oyunu, kimsesiz çocuklar için dört arkadaşıyla Türkiye’yi dolaşarak sahneledi. Askerlik görevi sırasında yer aldığı moral ekibiyle askeri birlikleri gezerek çeşitli tiyatro oyunları sahneledi. Askerlik dönüşü, bir süre prodüksiyon ekibinde çalışan Ferdi Sancar, 2009 yılında çekilen bir reklam filminde canlandırdığı Sincap Necmi rolü ile geniş kitleler tarafından tanındı ve o rolle 2009 Kristal Elma Ödülü’nü kazandı.

FERDİ SANCAR FİLMLERİ

Dümdüz Adam Sinema Filmi – 2018

Kardeşim Benim 2 (Tato) Sinema Filmi – 2017

Bahtiyar Bahtıkara (Kırık Orhan) Sinema Filmi – 2017

Nasıl Yani (Seyfi Dede) Sinema Filmi – 2016

Küçük Esnaf Sinema Filmi – 2016

Hasret Bitti (Mutlu) Sinema Filmi – 2016

Kardeşim Benim (Tato) Sinema Filmi – 2015

Hep Yek (Fikret) Sinema Filmi – 2015

Zaman Makinesi 1973 (Köksal) Sinema Filmi – 2014

Karaman’ın Koyunu (Ayaz) TV Filmi – 2014

Yahşi Batı (Johnnie) Sinema Filmi – 2009

FERDİ SANCAR DİZİLERİ

Koca Koca Yalanlar (Şahin) TV Dizisi – 2018

Aslan Ailem (Gayret) TV Dizisi – 2017

Ölene Kadar (Fahri) TV Dizisi – 2016

Kaçın Kurası (Zeki Halay) TV Dizisi – 2016

Tutar mı Tutar (Tahir) TV Dizisi – 2015

Babam Sınıfta Kaldı (Silahtar) TV Dizisi – 2013

Düz Adam TV Dizisi – 2011