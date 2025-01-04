Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!

Arabesk müziğin sevilen sesi Ferdi Tayfun'un geçen yıl verdiği bir röportajda, vefatından sonra şarkılarından telif hakkı alınmamasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 14:43

Arabesk müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayata veda etti. 79 yaşındaki Ferdi Tayfur için bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi. 

TV100'ün aktardığı habere göre; Tayfur'un vefatı sonrasında yıllar önce açıkladığı vasiyeti de belli oldu.

"ŞARKILARI HALK DUYSUN DİYE YAPTIM"

Telif hakları hakkında konuşan Tayfur, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."

Ferdi Tayfur'un bestelerinin dijital platformlarda yayımlanması ya da herhangi bir dizi ile film projesinde kullanılması durumunda elde edilecek gelirler, yasal varisler arasında dağıtılacak.


Etiketler: #arabesk #Çocuk #Ferdi Tayfur #vasiyet

İlgili Haberler

Ferdi Tayfur hayrına ücretsiz pamuk şeker dağıttı

Ferdi Tayfur hayrına ücretsiz pamuk şeker dağıttı
'Ferdi Baba'ya veda... Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor

'Ferdi Baba'ya veda... Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un gözyaşları dinmedi: 'Ayırdınız beni babamdan'

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un gözyaşları dinmedi: 'Ayırdınız beni babamdan'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler