Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!
Arabesk müziğin sevilen sesi Ferdi Tayfun'un geçen yıl verdiği bir röportajda, vefatından sonra şarkılarından telif hakkı alınmamasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.
Arabesk müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayata veda etti. 79 yaşındaki Ferdi Tayfur için bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi.
TV100'ün aktardığı habere göre; Tayfur'un vefatı sonrasında yıllar önce açıkladığı vasiyeti de belli oldu.
"ŞARKILARI HALK DUYSUN DİYE YAPTIM"
Telif hakları hakkında konuşan Tayfur, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."
Ferdi Tayfur'un bestelerinin dijital platformlarda yayımlanması ya da herhangi bir dizi ile film projesinde kullanılması durumunda elde edilecek gelirler, yasal varisler arasında dağıtılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- RTÜK'ten TELE1'deki 'Ferdi Tayfur' yorumuna inceleme
- Özel'den yeni 'İmralı heyeti' açıklaması
- Emekliler yeni maaşları hakkında ne düşünüyor?
- Muhafazakâr Kürt tabanı mesafeli
- Yedek parçalar Menzil’e yakın şirketten
- 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı!
- İstanbul’da ‘Tosun Paşa’ davası
- Dönmek isteyen Suriyelilere para desteği!
- Nez'e Fenerbahçe kongre üyesinden ahlaksız teklif
- 'Terör bağı varsa neden protokolle karşılıyorsunuz?'