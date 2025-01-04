Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un gözyaşları dinmedi: 'Ayırdınız beni babamdan'

Yayınlanma: 04.01.2025 - 09:36

Güncelleme: 04.01.2025 - 09:36

Türk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur’un vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu.







Vefat haberinin ardından, usta sanatçının bir süredir arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur gündeme geldi.



Tuğçe Tayfur’un yakın arkadaşı Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından, Tuğçe’nin babasının konser görüntülerini izlerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.



Uçmaz, paylaşımına "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor" notunu ekledi.







GASİLHANEDE FENALAŞTI



Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği gasilhanede fenalaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Tayfur’un, “Ayırdınız beni babamdan” sözleri dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?



Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’un “Tayfur” soyadıyla marka oluşturmasının ardından, bu soyadını kullanmasına yasak getirmişti. Bu durum baba-kız arasında gerilime yol açmıştı. Gerginlik, anne Necla Nazır’ın da konuya dahil olmasıyla büyümüştü.







Nazır, o dönem yaptığı açıklamada, “Ne yaptı Tuğçe sana? Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?” ifadelerini kullanmıştı.