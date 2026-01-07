Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın ardından... Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde bir acı kayıp daha!

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Alaşehir İlçe Koordinatörü olarak görev yapan Hasan Eraybat, hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Eraybat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Acı haberi sosyal medya hesabından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu duyurdu.

Dutlulu şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediyemizin Alaşehir Koordinatörü, kıymetli çalışma arkadaşımız Hasan Eraybat’ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı'nın birinci günü evinin havuz motorunu kontrol ederken elektrik akımına kapılmış ve hayatını kaybetmişti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.