Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi: Siyasi isimlerden başsağlığı mesajları yağdı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Zeyrek, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Zeyrek'in hayatını kaybettiğini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Memişoğlu, “Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

SİYASİ İSİMLER BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Vefat haberinin ardından ise siyasi isimlerden başsağlığı mesajları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Canım tarif edemeyeceğim kadar çok yandı. Çok ama çok üzgünüm. Çalışkan, dürüst, heyecanlı, başarılı, samimi, kendini Manisa’ya adadığını bildiğim, canımız, yol arkadaşımız, kardeşimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve Manisalı hemşerilerimizin başı sağ olsun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun.

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan: Yüreğimiz yandı… Ferdi Başkanımızı, halkının gönlünde taht kuran o güzel yüreği kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Sadece bir belediye başkanı değil, bir dostu, bir kardeşi, bir evladı; sokağın sesine kulak veren, dertliye omuz veren, yüzüyle kalbi birisini zamansız kaybettik. Ferdi Başkanımıza Allah’tan rahmet; başta ailesi ve Manisalılar olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş: Ferdi Başkan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Manisa’ya kattıkları, Cumhuriyet’e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi. Acımız büyük… Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm…

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Geçirdiği kaza neticesinde üç gündür yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili kardeşimiz Ferdi Başkan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, başta Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun.

DEM Parti Eş Genel Başkanı: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Kederli ailesine, CHP camiasına, Manisalı yurttaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acılarını paylaşıyorum…

HDK Eş Sözcüsü ve Erzurum milletvekili Meral Danış Beştaş: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin, yattığı yer incitmesin. Eşine, kızlarına, tüm sevenlerine, Manisa'ya başsağlığı ve sabır diliyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu: Manisalıların büyük sevgisini ve teveccühünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in vefatını çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve bütün Manisalılara başsağlığı diliyorum.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek‘in vefat haberini derin bir üzüntüyle aldık. Ailesine, sevenlerine, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve başta Manisalılar olmak üzere tüm halkımıza baş sağlığı diliyorum.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan: CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, dostlarına, Manisa halkına, CHP ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Hastanede tedavi görmekte olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Yüce Allah’tan rahmet, başta eşi ve üç kızı olmak üzere tüm aile efradına, yakınlarına, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine, tüm Manisa halkına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: Çok üzgünüm, çok. Hepimizin kıymetlisi bir yol arkadaşımızı, değdiği hayatları dönüştüren bir belediye başkanını, gözlerinin içi gülen ve hepimizi hep iyi hissettiren bir siyasetçiyi, Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, partimize, Manisalılara ve tüm yurttaşlarımıza sabır diliyorum. Ferdi başkanım, seni hiç unutmayacağız.'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: Çok üzgünüm. Ne yazık ki Ferdi Başkan’ımızı kaybettik. Dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla kısa sürede Manisa’ya büyük katkılar sundu. Onurlu duruşunu ve halkına olan bağlılığını asla unutmayacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm Manisa halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

BAKANLARDAN MESAJLAR…

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Elim bir kaza sonucu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; eşine, evlatlarına ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; ailesine, Manisalı hemşehrilerimize ve CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yol arkadaşlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun

CHP’NİN KURUMSAL HESABINDAN TAZİYE MESAJI

CHP’nin kurumsal X hesabından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Büyük bir acı içindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli yol arkadaşımız Ferdi Zeyrek’i maalesef kaybettik. Onun emeği, mücadelesi ve Manisa’ya duyduğu sevda asla unutulmayacak. Ailesinin, sevenlerinin, Manisa’nın ve tüm örgütümüzün başı sağ olsun. Ferdi Başkanım, seni daima sevgiyle ve özlemle anacağız. Işıklar içinde uyu” açıklaması paylaşıldı.

CHP'nin taziye mesajı şöyle:

"Büyük bir acı içindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli yol arkadaşımız Ferdi Zeyrek’i maalesef kaybettik. Onun emeği, mücadelesi ve Manisa’ya duyduğu sevda asla unutulmayacak. Ailesinin, sevenlerinin, Manisa’nın ve tüm örgütümüzün başı sağ olsun. Ferdi Başkanım, seni daima sevgiyle ve özlemle anacağız. Işıklar içinde uyu."