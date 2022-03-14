Feribot yangınında kaybolan Türk şoförden hala haber yok
İtalya'ya yol alırken Korfu Adası yakınlarında yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'ın (42) kimliğinin belirlenmesi için ablasından DNA örneği alındı. Yangın çıkan feribotta bulunan 4 cesetle Çakır'ın DNA örneği karşılaştırılacak.
İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat'ta Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında feribotta bulunduğu belirtilen 27 Türk yurttaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı.
1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü kaydedildi. İlk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya geçmeyi planladığı belirtildi. Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır'ın daha sonra TIR'a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide Çakır'ı aradığı ancak bulamadığı belirtildi.
'MERAK VE ENDİŞEYLE BEKLİYORUZ'
Mehmet Çakır'ın Aydın'da yaşayan babası Sedat Çakır (71), annesi Hülya Çakır (70), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür'ün (52) endişeli bekleyişi sürerken, yanan feribotta bulunan 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimaliyle DNA testi yapılmasına karar verildi. Hastaneye giden Çakır'ın ablası Yeşim Gür, kan örneği verdi. DNA örneğinin Yunanistan'a götürüleceği, bulunan cesetlerle karşılaştırılacağı belirtildi.
Abla Yeşim Gür, "Jandarma ekiplerinin eşliğinde Aydın Devlet Hastanesi'ne giderek DNA örneği verdim. Benden alınan kan örneği, ilk olarak İzmir'e, oradan da Yunanistan'a götürülecek. Orada yapılacak karşılaştırma sonrası bulunan 4 cesetten 1'inin kardeşime ait olup olmadığı belirlenecek. Merak ve endişeyle bekliyoruz. Kardeşimin cenazesi dahi olsa alıp memleketine getirilmesini istiyoruz. Yetkililerden gelişmelerin bize aktarılmasını bekliyoruz" dedi.
Video Haberler
- Şişli'de motosiklet hırsızlığı
- Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
- Minibüs faciadan döndü; o anlar saniye saniye kaydedildi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 15 yaralı
- Şişli'de korkutan yangın
- Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
- Son 2 yılda en az 28 kadın 'yüksekten düştü'!
- Nef Stadyumu'ndaki son durum!
- Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu
- Yeni Akit, grevdeki sağlık emekçilerini hedef aldı
- ABD'li yıldızın rekoru yetmedi
- Rusya Maliye Bakanından rezerv açıklaması
- Soyer: Doktorlarımızı hiçbir yere göndermeyeceğiz
- Çocuğuna vurup ölümüne yol açan anne için karar
- Türkiye 'Ay toprağı' üreten ülkeler arasında yerini aldı