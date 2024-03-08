Ferrari yolda kaldı, gören bir daha baktı

Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:08

Güncelleme: 08.03.2024 - 16:08

Merkez Nilüfer ilçesinde piyasada değeri yaklaşık 20 milyon TL olan Ferrari, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yolda kaldı. Sürücü çevredekilerden yardım isterken, aracı iterek yol kenarına çektiler. Çevredeki vatandaşlar ise olan biteni hayretle izledi.