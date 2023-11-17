Fethiye’de 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 18:12
Fethiye’de 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye kurtarma botu sevk edildi.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 26 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Fethiye göçmen düzensiz göçmen

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