Ali Yerlikaya duyurdu... Kalkan operasyonlarında bin 222 düzensiz göçmen yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sınır bölgelerimizde düzenlenen Kalkan Operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 08:37
Ali Yerlikaya duyurdu... Kalkan operasyonlarında bin 222 düzensiz göçmen yakalandı!
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