Fethiye'yi sağanak vurdu... Yollar göle döndü!
Fethiye'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken birçok işyeri ve evi de su bastı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Ali Gaffar Okan ve Cahit Gündüz Caddesi ile kentin farklı noktalarında yollar göle döndü.
Esnaflar yol kenarındaki işyerlerine akan suyun girmemesi için büyük mücadele verdi. Kaldırımları aşan su nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı.
Trafiğin güçlükle seyrettiği ilçede bazı araçlar yağmur suyunun içinde kaldı. Yurttaşlar ve belediye ekipleri tıkanan giderleri açmak için seferber oldu.
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