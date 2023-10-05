5 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:24

Güncelleme: 05.10.2023 - 10:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 24°C

Az bulutlu

KONYA 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 4°C, 20°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 23°C

Az bulutlu

KASTAMONU 6°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 18°C, 23°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 24°C

Az bulutlu

SAMSUN 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 22°C

Az bulutlu

TRABZON 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KARS 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu