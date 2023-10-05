5 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar 6 derece birden artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 24°C
Az bulutlu
KONYA 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 4°C, 20°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 23°C
Az bulutlu
KASTAMONU 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP 18°C, 23°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 24°C
Az bulutlu
SAMSUN 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 8°C, 22°C
Az bulutlu
TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KARS 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu
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