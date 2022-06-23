Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen de bulunuyor.
Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 kişi hudut birlikleri tarafından yakalanmıştı.
Yakalananlar arasında FETÖ lideri Fethullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen'in de yer aldığı tespit edilmişti. Sümeyye Gülen ve diğer şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Fethullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen ile A.A, M.A. ve ihraç hakim M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.İ.'ye ev hapsi verilirken, D.M. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. F.S. de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.
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