FETÖ hükümlüsü eski cumhuriyet başsavcısı Bursa'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Bursa cumhuriyet başsavcısı Namık Yılmaz Bursa'da yakalandı.

FETÖ hükümlüsü eski cumhuriyet başsavcısı Bursa'da yakalandı
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AA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 15:34

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, "FETÖ/PDY'ye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2011-2014 yıllarında Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan eski cumhuriyet savcısı Namık Yılmaz (57) yakalandı.

Emniyete götürülen Yılmaz, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö #Cumhuriyet Savcısı

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