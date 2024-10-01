FETÖ hükümlüsü eski cumhuriyet başsavcısı Bursa'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Bursa cumhuriyet başsavcısı Namık Yılmaz Bursa'da yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, "FETÖ/PDY'ye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2011-2014 yıllarında Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan eski cumhuriyet savcısı Namık Yılmaz (57) yakalandı.
Emniyete götürülen Yılmaz, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö #Cumhuriyet Savcısı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çarşaflı, sakallı, cübbeli diyerek...'
- Bahçeli'nin hedefinde Saniye Ateş var!
- AKP'li eski Bakan'dan çok konuşulacak 'Gezi' itirafı!
- Oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış!
- AKP'li Ensarioğlu'ndan ‘b.kunu çıkardılar’ çıkışı!
- Işıkhan'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- Anket: AKP'nin 'en sevilen' milletvekilleri
- İki Bakanlık arasında 'Narin cinayeti' krizi
- Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi!
- 'Kızıma para vererek kendine alıştırmış'