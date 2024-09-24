Tokat’ta gizlenen FETÖ firarisi tutuklandı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:50

Güncelleme: 24.09.2024 - 14:50

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine katılan bir firariyi yakaladı.

Yapılan çalışmalarda, darbe girişimi sırasında Tunceli’deki olaylarda aktif rol oynayan ve yargılama sonucunda "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan 12 yıl 6 ay, "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G. isimli şahıs, 23 Eylül 2024 tarihinde Tokat il merkezinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

24 Eylül 2024 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan O.G., Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.