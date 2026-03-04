Cumhuriyet Gazetesi Logo
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma: 3 gözaltı kararı

4.03.2026 09:34:00
DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’nin kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vs.) yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

3 GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, ilgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ve kolluk birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı 'Bylock' yazışma programını kullandıkları tespit edilen 1'i aktif, 2'si ihraç olmak üzere toplam 3 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

İlgili Konular: #fetö #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı