FETÖ’cü generalin eşi neden cezaevine gönderildi?

27 Aralık 2021 Pazartesi, 22:02

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına istinaden yakalama emri olan Terzi, emniyet birimlerine teslim oldu. Terzi, işlemlerinin ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

DAVA SÜRECİ

Nazire Terzi'nin tutuklanma haberini paylaşan Gazeteci Müyesser Yıldız, davayı izlediğini belirterek yaşanan süreci anlattı.

N. Terzi, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını söyleyen Yıldız, Terzi'nin cezasının suçun "yardımla sınırlı kalması" nedeniyle ceza 18 yıla indirildiğini belirtti.

YENİDEN YARGILAMA

N. Terzi'nin kasım ayında yeniden yargılandığını belirten Yıldız, "Bu defa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve yattığı süre dikkate alınarak tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

"DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMASI GEREKİRKEN..."

Hukuki süreci anlatan Yıldız, "Yargıtay geçen ay verilen cezayı onadı. N. Terzi ve avukatı bunu öğrenince teslim olmak için Adliye'ye gitti. Ancak İnfaz Bürosu kendilerine henüz bir karar gelmediğini söyledi. Geçen Çarşamba bir kez daha gittiler; bu sefer "infaz sırasını bekliyor" dendi. Nihayetinde bugün N. Terzi avukatıyla birlikte Savcı'ya gitti. Normalde yatarı bittiği için 10 aylık denetimli serbestlik hakkından yararlanması gerekirken tutuklanıp cezaevine gönderildi" ifadeleri ile süreci özetledi.

YANLIŞ FOTOĞRAF

Yıldız olayda Sabah'ın Semih Terzi diye bir başkasının fotoğrafı kullandığını da açıklamasına ekledi.