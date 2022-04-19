FETÖ'nün 'kamu yapılanması' soruşturmasında 34 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada, 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PDY'nin 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 34 şüpheli tespit edildi.
'MAHREM İMAMLARLA HAT ÜZERİNDEN İRTİBAT'
Şüphelilerin, örgütün mahrem imamlarıyla operasyonel hatlar üzerinden irtibat kurduğu belirlendi. Ayrıca haklarında örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren itirafçı-tanık-ihbar beyanlarının yanında ankesörlü hatlardan ardışık ve periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 29'u görevde, 5'i ihraç-istifa olmak üzere 34 şüpheli için Ankara merkezli 19 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Video Haberler
- Sokakta yürürken silahlı saldırıda başından vuruldu
- Kağıt toplayıcısı, aracını cadde ortasında ateşe verdi
- Tokat Havalimanı'na uçak inemedi
- Fatih'teki taksi denetiminde manzara yine değişmedi
- Aksaray - Adana kara yolunda ulaşıma 'kum fırtınası'
- Diyanet görevden almıştı: 'Rockçı İmam'
- Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada
- Motosikletini çalan hırsızın üstüne atladı
- Sarıyer'de şüpheli ölüm
- Evine dadanan hırsızlardan bıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- '6 kere takım düşüren adama Milli Takım...'
- İhracı kayda bağlı mallara iki ürün daha eklendi
- İsak Vural tarihe geçmeye hazırlanıyor
- 'Ne o zaman ne şimdi...'
- FETÖ'nün kamu yapılanması soruşturmasında gözaltı kararı
- 'Can çekişen' göl için kurtarma projesi
- Kritik gün yarın: Maskeler kalkıyor mu?
- Kenan Doğulu ile Beren Saat, Neymar ile buluştu
- Türkiye’yi de ilgilendiriyor: ABD’den ‘seyahat’ kararı
- Şanghay'da 'Omicron' alarmı sürüyor: 7 kişi daha öldü