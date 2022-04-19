FETÖ'nün 'kamu yapılanması' soruşturmasında 34 gözaltı kararı

19 Nisan 2022 Salı, 09:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PDY'nin 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 34 şüpheli tespit edildi.

'MAHREM İMAMLARLA HAT ÜZERİNDEN İRTİBAT'

Şüphelilerin, örgütün mahrem imamlarıyla operasyonel hatlar üzerinden irtibat kurduğu belirlendi. Ayrıca haklarında örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren itirafçı-tanık-ihbar beyanlarının yanında ankesörlü hatlardan ardışık ve periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 29'u görevde, 5'i ihraç-istifa olmak üzere 34 şüpheli için Ankara merkezli 19 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.