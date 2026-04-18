Cumhuriyet Gazetesi Logo
Film gibi olay... Ameliyatla yüzünü değiştiren cinayet zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

Film gibi olay... Ameliyatla yüzünü değiştiren cinayet zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

18.04.2026 10:29:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Film gibi olay... Ameliyatla yüzünü değiştiren cinayet zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

Ankara'da 2010 yılında cinayete azmettirdiği tespit edilen ve 7 sene firari olarak yurt dışında kaldıktan sonra yurda döndüğü belirlenen Barış Mirza, yakalanıp, tutuklandı. Şüphelinin, ameliyatla yüzünü değiştirip kardeşine benzediği ve onun kimliğini kullanarak ülkeye giriş yaptığı saptandı.

Yenimahalle ilçesi Demetevler'de 29 Ekim 2010'da düzenlenen silahlı saldırıda, 28 kurşun isabet eden otomobilinde hayatını kaybeden Burak Şen'in (26) cinayet şüphelilerini azmettirdiği tespit edilen ve 7 senedir firari olarak Gürcistan'da yaşadığı belirlenen Barış Mirza'nın yurda döndüğü bilgisine ulaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Barış Mirza'nın saç ektirdiği, burnuna, dudaklarına ve çenesine estetik yaptırıp yüzünü değiştirerek kardeşine benzediği ve onun kimliğini kullanarak ülkeye giriş yaptığı saptandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mirza, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İlgili Konular: #Ankara #ameliyat

İlgili Haberler

Polis merkezindeki cinayet: 'Kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum'
Polis merkezindeki cinayet: 'Kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum' Konya'da Serdar Bayar'ı (18) polis merkezinde bıçaklayarak öldüren Enes Koçak (22) ile beraberindeki 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Enes Koçak, savunmasında, "Ben içeri girince Serdar'ı gördüm. Görünce yaptıkları aklıma geldi ve dayanamadım, bıçağı çıkardım. Kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum, kendimi kaybetmiştim, her şey bir anda oldu" dedi.
Malatya’daki arazi cinayeti davasında yeni gelişme!
Malatya’daki arazi cinayeti davasında yeni gelişme! Yazıhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, 1’i tutuklu 4 sanığa ayrı ayrı 18’er yıl hapis cezası verdi.
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme... Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılandığı davada karar: 17 yıl hapis cezası!
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme... Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılandığı davada karar: 17 yıl hapis cezası! Son dakika haberi... Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılamasına başlandı. Duruşmada mahkeme heyeti tarafından Bahtiyar hakkında 17 yıl hapis cezası verildi.