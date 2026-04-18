Film gibi olay... Ameliyatla yüzünü değiştiren cinayet zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

Yenimahalle ilçesi Demetevler'de 29 Ekim 2010'da düzenlenen silahlı saldırıda, 28 kurşun isabet eden otomobilinde hayatını kaybeden Burak Şen'in (26) cinayet şüphelilerini azmettirdiği tespit edilen ve 7 senedir firari olarak Gürcistan'da yaşadığı belirlenen Barış Mirza'nın yurda döndüğü bilgisine ulaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Barış Mirza'nın saç ektirdiği, burnuna, dudaklarına ve çenesine estetik yaptırıp yüzünü değiştirerek kardeşine benzediği ve onun kimliğini kullanarak ülkeye giriş yaptığı saptandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mirza, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.