Fındıklı’da 19 Mart yürüyüşü: ‘Hukuksuzluğa karşı adalet ve demokrasi’

Rize’nin Fındıklı ilçesinde yurttaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonun birinci yıl dönümünde “Hukuksuzluğa Karşı Adalet ve Demokrasi Yürüyüşü” düzenledi.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun çağrısıyla Cumhuriyet Caddesi’nde, Arkadaş Kırtasiye önünde toplanan yurttaşlar, tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı “Özgürlük” yazılı pankartla, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Hak, hukuk, adalet” , "Diplomasız Erdoğan " sloganları eşliğinde belediye meydanına yürüdü.

Yürüyüşe sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek örgütleri, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ile CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Belediye meydanında yapılan basın açıklamasında, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fındıklılı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay başta olmak üzere diğer tutuklu belediye başkanlarının hukuksuz şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı ifade edildi.

"ADALET, MÜMKÜN OLMAKTAN ÇIKMIŞ VE KİŞİSEL HESAPLARIN OYUNCAĞI HALİNE GELMİŞTİR"

CHP Fındıklı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Özmay, "19 Mart 2025 tarihi, halkın iradesini yok etmek için yapılan bir darbe girişimidir. 19 Mart girişimiyle adalet, mümkün olmaktan çıkmış ve kişisel hesapların oyuncağı haline gelmiştir. Bugün Türkiye'nin sınav günüdür. Bugün sadece bir belediye başkanının yargılanmasına değil, bir halkın iradesinin ve geleceğinin parsel parsel satılmasına karşı verilen büyük kavganın sınav günüdür. Bu sınavda göstereceğimiz duruş ve dirayet, bizim ve ülkemizin geleceğini ya cumhuriyet ya da tek adam olarak şekillendirecektir. Osman Kavala 9 yıldır, Can Atalay 4 yıldır tutsaktır. Ekrem İmamoğlu dahil 17 seçilmiş CHP belediye başkanı tutukludur. Gazeteciler, sosyal medyada yorum yapan vatandaşlar ve Arif Gürkan Alpay hâlâ tutukludur. Bu tutuklamaların nedeni suç işlemek değil; talana, hırsızlığa, hukuksuzluğa ve tek adam rejimine karşı direnmiş olmalarıdır" dedi.

"HAKİMLER YETERLİ DENEYİME SAHİP DEĞİLLER"

İddianamede somut delil olmadan insanların haksız yere 1 yıldır tutuklu tutulduğunu kaydeden CHP Rize milletvekili Tahsin Ocaklı ise "İBB davası başlayalı 8 gün oldu. Bu yargılamaya özel olarak seçilen hâkim ve savcılar tarafından avukatların, gazetecilerin, ailelerin ve milletvekillerinin duruşma salonuna alınmaması ciddi bir sorundur. Davaların yaklaşık yüzde 80’ini izleme şansım oldu. İlk gün avukatlarımız, mahkeme heyetini reddettiklerini ve hâkim reddi talebinde bulunduklarını açıkladı. Bunun nedeni, hâkimlerin yeterli deneyime sahip olmamalarıydı. Bugün iddianamede somut bir delil ortaya konulamazken, bir yıldır insanlar haksız yere tutuklu bulunmaktadır. Ne yazık ki geldiğimiz noktada düşünen insanlar esir alınmış, dürüst siyaset yapanlar cezalandırılmıştır" ifadelerini kullandı

"CEZAEVİNDEKİ TÜM DÜŞÜNCE İNSANLARI ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da "Bugün Ekrem İmamoğlu şahsında burada toplandık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında yargılanan 47 kişi için hepimiz kefiliz. Eğer suç, halka hizmet etmekse; çocukların geleceğini güvence altına almaksa; öğrencilere yurt sağlamaksa ve ekonomik zorluk yaşayan gençlere destek olmaksa, bu suçu onurla işlemeye devam edeceğiz. Bugün laikliği savunanlar cezaevine atılıyor. Laiklik bildirisine imza atan bilim insanları ve düşünürler yargılanıyor. Devrimci bir ruhla, demokratik bir cumhuriyet kurulana kadar; cezaevindeki tüm düşünce insanları özgürlüğüne kavuşana kadar mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi eşit, özgür ve kardeşçe yaşanan bir demokrasiye dönüştüreceğiz. Bugün kendisi annesini telefonla aradı, ben de oradaydım. Hepinize selam söyledi. Gürkan kardeşimizin dik ve onurlu duruşu hepimize güç veriyor. Biz her zaman onun yanında olacağız ve onu asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.