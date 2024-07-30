Foça Cezaevi yakınında yangın
İzmir'in Foça ilçesinde cezaevi yakınlarında yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Foça ilçesin deki Foça Cezaevi civarında saat 13.55 sıraların henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman dışı olan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.
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