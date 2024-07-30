Foça Cezaevi yakınında yangın

Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:37

Güncelleme: 30.07.2024 - 15:37

İzmir'in Foça ilçesin deki Foça Cezaevi civarında saat 13.55 sıraların henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman dışı olan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.