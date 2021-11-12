FOX'un yeni tartışma programı “Orta Sayfa”nın yayın günü ve saati belli oldu

FOX TV'de ekranlara gelecek olan yeni tartışma programı “Orta Sayfa”nın yayın günü belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2021 Cuma, 16:24
FOX'un yeni tartışma programı “Orta Sayfa”nın yayın günü ve saati belli oldu
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FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’ün moderatörlüğünü üstleneceği, FOX’un yeni programı “Orta Sayfa”, 19 Kasım Cuma günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Nevşin Mengü, Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek'in yer alacağı tartışma programı her hafta ekranda olacak. 

“Orta Sayfa”, 19 Kasım Cuma itibarıyla her cuma saat 23.30’da canlı yayınla FOX’ta ekranlara gelecek.


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