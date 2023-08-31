Van'da 'bomba' paniği! Fünye ile patlatılan şüpheli kutudan çıkanlar şaşırttı
Van kent merkezinde kaldırım kenarına bırakılan karton kutu, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılırken, içerisinden kitap ve defter çıktı.
Olay, saat 17.00 sıralarında İpekyolu ilçesinin Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üstünde kaldırım kenarına bırakılan kutuyu bir süre kimse almayınca, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya geçişine kapatırken, bomba imha uzmanı ise güvenlik önlemlerini aldıktan sonra kutuyu kontrollü şekilde patlattı.
ARAÇ VE YAYA TREFİĞİ YENİDEN AÇILDI
Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen karton kutuda kitap ve defter olduğu tespit edildi. Bir süre araç ve yaya trafiğine kapatılan cadde, kontrollü patlatmanın ardından yeniden açıldı.
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