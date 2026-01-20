Furkan Apartmanı Davası'nda reddi hakim talebi: 'Bu kadar usulsüzlükle adalet gelmez'

6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan ve yıkılarak 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı’na ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

16 Ocak’ta görülen birleştirilmiş üçüncü duruşma sonrası, binada ailesini kaybeden Elif Buse Kaplan’ın avukatı Oğuzhan Kaya, reddi hakim talebinde bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan ve yargılamanın başından beri taleplerine ilişkin dirençle karşılaştıklarını belirten avukat Kaya, “Apartmanın alt katındaki mağazada çalışan kişi, mağaza sahiplerinin bilirkişi raporuna müdahale edildiğine ilişkin konuşmalara şahit olduğunu söylüyor. Biz bu kişinin tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz, reddediliyor” dedi.

"TALEPLERİMİZ DİKKATE ALINMIYOR"

Maruz kaldıkları haksızlığın bununla sınırlı kalmadığını söyleyen avukat Kaya, “Binaya ilişkin kazılar hep lokal seviyedeydi. Hafriyat sonrası inceleme yapılmadı. Kapsamlı bir keşif istedik çünkü uzmana yaptırdığımız çalışma, sanıkların ‘kolon bodrum katında kesildi’ iddiasını çürütüyor. Ancak keşif talebimiz de, savcının da aynı talebi olduğu halde reddedildi” ifadelerini kullandı.

"TÜM HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Avukat Kaya sözlerine şöyle devam etti:

“Bir haftalık süre içerisinde esas hakkında mütalaa dahi verilmemişken, esas hakkındaki mütalaaya karşı UYAP üzerinden öğrenilmek suretiyle beyanda bulunulmasının istenmesi, ceza muhakemesi hukukunda karşılığı bulunmayan bir usul olup, bu suretle savunma hakkımız mahkeme heyeti tarafından açıkça kısıtlanmıştır. Bu şekilde yürütülen bir yargılamayla adalete ulaşmak mümkün değildir. Heyetin, yargılamanın en başından itibaren dosya hakkında önceden oluşmuş bir kanaatle hareket ettiği yönünde ciddi endişelerimiz bulunmaktadır. Bu nedenle reddi hakim talebinde bulunduk. Gerçek suçluların cezalandırılması ve hak edilen adaletin sağlanması için hukuken var olan tüm haklarımızı kullanacağız.”