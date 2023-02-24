2022 yılında Türkiye'de kaç kişi evlendi, kaç kişi boşandı? En çok yabancı damat ve gelin hangi uyruktan oldu?

2022 YILINDA EVLENME HIZI EN YÜKSEK İL HANGİSİ?

En yüksek kaba evlenme hızı binde 8,15 ile Şanlıurfa'da görüldü. Bu ili binde 8,14 ile Kilis, binde 7,88 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,69 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,88 ile Gümüşhane, binde 5,3 ile Kastamonu takip etti.