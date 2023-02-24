TÜİK: Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri arttı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 11:47

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 11:47

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022’ye ilişkin Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısını açıkladı.

Buna göre, tarımsal işletmelerde 2022’de mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 87,1 artarak 238 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 89,4 artarak 6 bin 547 TL oldu.

Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 82,8 artarak 253 TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 91,6 artışla 225 TL’ye çıkabildi.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 88,9 oranında artarak 6 bin 729 TL olurken, kadın işçiler için yüzde 88,4 artarak 5 bin 393 TL oldu.

KADINLARDA ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA

Tarımsal işletmelerde mevsimlik işçilerin ortalama günlük ücretleri 2021’de 127 TL iken, 2022’de 238 TL’ye çıkmış oldu.

Sürekli işçilerin aylık ücretleri ise kadınlarda 5 bin 393 TL ile 2022 Temmuz’da yapılan 5 bin 500 TL’lik asgari ücretin altında kaldı.

EN DÜŞÜK ÖDEME HATAY’DA

2022’de tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 362 TL ile Ardahan ilinde, kadın işçiler için 305 TL ile Ordu ilinde gerçekleşti.

En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 191 TL ile Hatay ve Ankara illerinde, kadın işçiler için ise 139 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 7 bin 750 TL ile Çanakkale’nin, kadın işçilere 5 bin 550 TL ile İzmir’in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü.

En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 5 bin TL ile Osmaniye ilinde, kadın işçiler için 5 bin 347 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti.