2024 yılında Türkiye'de neler yaşandı? Cinayetler, seçimler, protestolar...

16 EKİM: YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI BAŞLADI

Şimdi anlatacağımız olay ise gelinen son nokta ve sözün bittiği yer: Yenidoğan Çetesi. Bu olay kamuoyu vicdanını yaralayan gelişmelerin belki de en başında geliyor. Para için yenidoğan bebekleri kasten öldüren çete CİMER üzerinden yapılan bir ihbar ile incelemeye alındı ardından operasyon düzenlendi. Çeteye ilişkin yargılama sürüyor. Günlük 8 bin lira için en az 12 bebeğin öldürüldüğü iddia ediliyor.