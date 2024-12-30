2024 yılında Türkiye'de neler yaşandı? Cinayetler, seçimler, protestolar...
2024 yılı geride kalırken bu yıl Türkiye kamuoyu pek çok skandal haber ile muhatap oldu. Afetlerden, terör saldırılarına cinayetlerden devam eden davalara bu yılın öne çıkan gündemlerini derledik.
13 ŞUBAT: İLİÇ FELAKETİ
Daha önce siyanür havuzundaki patlama ile gündeme gelen Erzincan İliç’teki Anagold Madencilikfirmasına ait Çöpler Altın Madeni’nde siyanürlü toprak kaydı ve bölgeye yayıldı. Toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
30 TEMMUZ: KATLİAM YASASI
Bu yıl tartışmalara neden olan bir başka başlık ise iktidarın önerdiği Hayvan Haklarına ilişkin yasa oldu. Yerel yönetimlerin belirlenen sürede sokak hayvanlarına yetecek kadar barınak sağlayamaması halinde hayvanların katledilmesini öngören yasa, hem Meclis’te hem sokaklarda günlerce yüksek perdeden tartışıldı. Tüm itirazlara rağmen iktidarın oylarıyla kabul edilen kanun teklifinin ardınan Niğde, İstanbul-Ümraniye ve Gebze’den kan donduran hayvan katliamı görüntüleri medyaya yansıdı.
31 MART: YEREL SEÇİMLER
31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP Türkiye genelinde yönettiği belediye sayısını 372’den 476’ya çıkardı ve yüzde 37 oy oranıyla 1. Parti oldu. AKP ise yönettiği il ve ilçelerin 194’ünü kaybetti.
26 NİSAN: TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ
Bu yıl Türkiye siyasetine yeni müfredat tartışmaları damga vurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in projesi yeni müfredat soyut kavramları ve değerleri öne çıkarıyor. Eğitimi dinselleştirmekle eleştirilen yeni müfredat girişimi yurt genelinde protesto edilmesine ve eğitimcilerin uyarılarına rağmen uygulanmaya başlandı. ÇEDES benzeri projeler ile tarikatlar okullara girdi.
1 TEMMUZ: SİNAN ATEŞ DAVASI BAŞLADI
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava kamuoyunun merceğindeydi. 2 Ekim’de görülen karar duruşmasında mahkeme 11 sanığa hapis cezası verdi. Sanıklardan Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise ”Azmettiricilerin dışarıda dolaştığını" savunuyor. Ayşe Ateş dava sürecince Cumhurbaşkanı Erdoğan ve başta CHP olmak üzere muhalefet partisi liderleri ile görüşmeler yaptı.
21 AĞUSTOS: NARİN GÜRAN
Türkiye gündeminden düşmeyen kan dondurucu olaylar da yaşandı. Bunlardan biri Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın 37 gün boyunca bulunamaması ve sonra cansız bedenine ulaşılmasıydı. Narin’in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar, “iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekle” suçlandı. Dava sonucunda Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Narin’in cesedini Eğertutmaz deresine götüren Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Narin'in nasıl ve neden öldürüldüğü ise karanlıkta kaldı.
4 EYLÜL: FENOMENLER
Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ve geçtiğimiz yıl haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Dilan-Engin Polat çiftinin davası görülmeye başlandı. Kazandıkları paraların kaynakları merak edilerek incelemeye alınan ve şaibeli işlemleri MASAK raporuna takılan Dilan-Engin Polat çiftinin ardından fenomenlerin tutuklanması furyası başladı ancak gözaltına alınan ve tutuklanan Nihal-Bahar Candan, Neslim-İnanç Güngen gibi isimlerden pek çoğu serbest bırakıldı.
4 EKİM: KAN DONDURAN KADIN CİNAYETLERİ
Türk halkı Narin’in ölümüyle sarsılmışken Semih Çelik isimli katil erkek yarım saat arayla ikisi de üniversite öğrencisi olan Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner’i canice öldürdü ve ardından intihar etti. Cinayetlerin kamuoyuna yansımasıyla Türkiye’nin dört bir yanını kadın öfkesi sardı. 81 ilde sokaklara dökülen kadınlar cinayetleri protesto etti.
16 EKİM: YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI BAŞLADI
Şimdi anlatacağımız olay ise gelinen son nokta ve sözün bittiği yer: Yenidoğan Çetesi. Bu olay kamuoyu vicdanını yaralayan gelişmelerin belki de en başında geliyor. Para için yenidoğan bebekleri kasten öldüren çete CİMER üzerinden yapılan bir ihbar ile incelemeye alındı ardından operasyon düzenlendi. Çeteye ilişkin yargılama sürüyor. Günlük 8 bin lira için en az 12 bebeğin öldürüldüğü iddia ediliyor.
22 EKİM: BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI
MHP Lideri Bahçeli'nin 22 ekim günü partisinin grup toplantısında PKK Elebaşı Abdullah Öcalan’ı, Meclis’e gelerek Dem Parti grubunda konuşmaya davet etmesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. Bahçeli’nin ardından Dem Parti başta olmak üzere siyasilerden art arda açıklamalar geldi. Gündem uzunca bir süre “olası bir yeni çözüm süreci” tartışmaları etrafında şekillendi. Son olarak DEM Parti'nin "Öcalan ile görüşme" talebi Adalet Bakanlığı'nca kabul edildi ve TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan İmralı'ya giderek PKK Elebaşı Öcalan ile görüştü.
23 EKİM- TUSAŞ SALDIRISI
Bahçeli’nin çağrısının hemen ertesi günü PKK terör örgütü uzun yıllar sonra ilk kez terör eylemi gerçekleştirdi. Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı üstlenen PKK’ye bağlı Halk Savunma Merkezi (HPG) TUSAŞ'ın "ürettiği silahlar" nedeniyle hedef alındığını söyledi.
31 EKİM- KAYYUMLAR
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı barış süreci gündemini sekteye uğratsa da bitiremedi. Siyasiler karşılıklı mesajlarını sürdürürken 30 Ekim günü CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında devam eden soruşturma nedeniyle tutuklandı ve ertesi gün yerine kayyum atandı. Esenyurt’taki kayyum kararını 4 Kasım’da Dem Parti yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti belediyeleri takip etti. 29 Kasım’da ise yine DEM Parti yönetimindeki Van’ın Bahçesaray ilçesine kayyum atandı.
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