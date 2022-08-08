Antalya'nın ilçeleri! Antalya'nın kaç ilçesi var? Antalya'nın ilçe nüfusları kaç? Antalya'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye'nin en büyük şehirleri arasında beşinci sırada olan Antalya ilinin 2021 sonu itibari ile nüfusu 2.619.832'dir.
'Turizmin başkenti' olarak bilinen Antalya'nın yüzölçümü 20.177 km'dir.
Antalya Belediye Başkanı ise CHP'li Muhittin Böcek'tir.
Antalya, bünyesinde 19 ilçe bulundurur.
Antalya'nın ilçeleri: Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Akseki, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik'dir.
AKSU
2008 yılında merkez ilçenin doğusunda kuzey - güney yönünde dağınık halde bulunan birçok mahallenin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur.
İlçe ekonomisi tarım ve turizme dayanmaktadır. Aksu, nüfusu 2021 yılına göre 75.633'tür. Aksu ilçesi, 445 km²'lik yüz ölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Halil Şahin AKP'nin adayı olarak %36,72 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
ALANYA
Alanya ilçesinin merkeze uzaklığı 154 km'dir ve idari olarak Antalya iline bağlıdır.
Akdeniz'in kıyı kesiminde yarımada şeklinde olan bir turizm ilçesidir. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ilçenin 2020 yılı nüfusu 333.10'dur. İlçe 1.598,51 km²'lik bir alana sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Adem Murat Yücel, MHP'nin adayı olarak %57,60 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
DÖŞEMEALTI
2008 yılında Antalya ilinin merkez ilçesi olan Döşemealtı şehrin kuzeyinde yer alır. El dokuması halılarıyla ünlü olan Döşemealtı'nın 2021 yılına göre nüfusu 73.809'dur. İlçenin yüzölçümü 673,1 km'dir.
2019 yerel seçimlerinde Turgay Genç, CHP'nin adayı olarak %48,77 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
AKSEKİ
Eski adı Marla olan Akseki ilçesi torosların üzerine kurulmuştur. Malazgirt savaşından sonra Türk varlığı artan ilçede, 2021 yılına göre 10.575 kişi yaşamaktadır ve ilçenin yüzölçümü 2390 km'dir.
2019 yerel seçimlerinde İbrahim Özkan, AKP'nin adayı olarak %52,89 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
ELMALI
Elmalı'nın merkezinin bulunduğu yer, bir çanağı anımsatır. İlçe, Toros Dağları ve Beydağları ile çevirilidir.
2021 yılına göre ilçenin nüfusu 40.614'tür. İlçe yüzölçümü 1,658 km²'dir.
2019 yerel seçimlerinde Halil Öztürk, İYİ Parti'nin adayı olarak %52,89 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
FİNİKE
Turistik bir ilçe olan Finike Antalya'nın batısında bulunur. En büyük geçim kaynakları, turfan sebzecilik ve narenciyedir. Bölgede az da olsa balıkçılık ticaretiyle uğraşılır.
2021 yılına göre Finike nüfusu 49.407'dir.
2019 yerel seçimlerinde Mustafa Geyikçi, CHP'nin adayı olarak %49,12 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
GAZİPAŞA
Gazipaşa, denize girmek için en uygun plaja sahip ilçe, merkez sahilinin 3 km içerisinde yer almaktadır.
Nisan ve mayıs aylarında bir saat aralıklarla hem kayak yapma hem de denize girme imkanını sağlamaktadır. Gazipaşa'nın nüfusu 52.126'dır ve yüzölçümü 921 km'dir.
2019 yerel seçimlerinde Mehmet Ali Yılmaz, CHP'nin adayı olarak %54,29 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
GÜNDOĞMUŞ
Batı Toros Dağları'nın ve Geyik Dağı eteklerine kurulmuş bir ilçedir. Yüzölçümü 1323 km²'dir. 2021 yılının verilerine göre nüfusu 7.170 olup, denizden yüksekliği 900 m'dir. Akdeniz ikliminin tersine kışları daha soğuk ve sert geçer.
2019 yerel seçimlerinde Mehmet Özeren, AKP'nin adayı olarak %60,05 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
İBRADI
Kendisi bir yayla olan İbradı'de dağlardan inen sularla dolar göller oluşmuştur. Yöre halkı hayvancılıkla geçimini sağlar. İbradı'de 2021 yılının verilerine göre nüfus 2.868'dir. İlçe 1,267 km²'lik bir yüzölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Serkan Küçükkuru, CHP'nin adayı olarak %49,36 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
KAŞ
Antalya il merkezine 189 km mesafede olan Kaş ilçesinin yüzölçümü 2.231 km'yken, ilçenin nüfusu 2021 verilerine göre 61.488'dir.
Meyve ve sebze üretiminden geçimini sağlayan Kaş halkı, aynı zamanda turizm amaçlı pansiyon, otel ve motel işletmeciliği de yaparak geçimlerini sağlamaktadır.
2019 yerel seçimlerinde Mutlu Ulutaş, AKP'nin adayı olarak %42,95 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
KEMER
Antalya'ya 40 km mesafede bulunan Kemer, 1980'li yıllara kadar küçük bir köydü. 1980'den sonra açılan tesisler, Türk turizminin en önemli merkezleri haline gelmiştir.
53.483 km yüzölçümü bulunan ilçenin nüfusu 2021 yılının verilerine göre 46.615'tir.
2019 yerel seçimlerinde Necati Topaloğlu, DSP'nin adayı olarak %39,67 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
KONYAALTI
10 köy 29 mahalleden oluşan Konyaaltı'nın aynı isimle bir de plajı bulunmaktadır. 20. yüzyıl sonlarına kadar, Antalya'nın falezler üzerinde yer almasından dolayı "Koyaltı" biçiminde anıldığı ve halk dilinde zamanla Konyaaltı'na dönüştüğü tahmin edilmektedir.
2020 yılının verilerine göre 189.078 kişilik nüfusa sahip olan Konyaaltı'nın yüzölçümü 1,417 km²'dir.
2019 yerel seçimlerinde Semih Esen, CHP'nin adayı olarak %66,85 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
KUMLUCA
Kumluca ilçesi, 3 taraftan dağlarla çevirilidir ve denizden kuzeye doğru uzanarak tatlık mevkiinde son bulan verimli bir ova üzerinde yer almaktadır.
Kumluca nüfusu 2021 yılına göre 72.478'dir. İlçe 1,253 km² yüzölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Mustafa Köleoğlu, CHP'nin adayı olarak %51,26 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
MANAVGAT
2.283 km'lik yüz ölçümü ile Antalya'nın en büyük 2. ilçesidir. Manavgat Nehri ile üzerindeki Manavgat Şelalesi Türkiye'de olduğu kadar dünyaca da ünlüdür. Manavgat nüfusu 2021 yılına göre 245.740 kişiden oluşmaktadır.
2019 yerel seçimlerinde Şükrü Sözen, CHP'nin adayı olarak %51,72 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
MURATPAŞA
64 mahallesi bulunan Muratpaşa ilçesinde birçok önemli tarihi eser bulunmaktadır.
Antalyalıların "Üç Kapılar" olarak adlandırdıkları Roma İmparatoru Hadrianus'un 130 yılında Antalya'ya gelmesi şerefine inşa edilen Hadrianus Kapısı, 13. yüzyıldan bu yana Antalya'nın sembolü olmuştur.
Muratpaşa nüfusu 2021 yılına göre 521.183'tür. İlçe, 88,84 km² yüzölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Ümit Uysal, CHP'nin adayı olarak %64,89 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
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