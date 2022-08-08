Antalya'nın ilçeleri! Antalya'nın kaç ilçesi var? Antalya'nın ilçe nüfusları kaç? Antalya'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?

MANAVGAT

2.283 km'lik yüz ölçümü ile Antalya'nın en büyük 2. ilçesidir. Manavgat Nehri ile üzerindeki Manavgat Şelalesi Türkiye'de olduğu kadar dünyaca da ünlüdür. Manavgat nüfusu 2021 yılına göre 245.740 kişiden oluşmaktadır.

2019 yerel seçimlerinde Şükrü Sözen, CHP'nin adayı olarak %51,72 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.