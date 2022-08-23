Erdoğan böyle oy istemişti: Yasaklanan konserler o sözleri akla getirdi

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 17:29
<p>Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, Zeytinli Rock Festivali'ni <strong>'kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması</strong>' gerekçesiyle yasaklamıştı.</p> <p>Bugün ise Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.</p> <p>Yasaklar zihinlere; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yerel seçimler sırasındaki sözlerini getirdi.</p> <p>Erdoğan yasakları kaldırdıklarını iddia ederek, “<strong>Türkiye’yi demokraside bir üst lige çıkardığını</strong>” söylemişti.</p>

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, Zeytinli Rock Festivali'ni 'kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması' gerekçesiyle yasaklamıştı.

Bugün ise Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

Yasaklar zihinlere; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yerel seçimler sırasındaki sözlerini getirdi.

Erdoğan yasakları kaldırdıklarını iddia ederek, “Türkiye’yi demokraside bir üst lige çıkardığını” söylemişti.

<h3>İPTAL EDİLEN KONSERLER VE FESTİVALLER</h3> <p>Türkiye’de yaz aylarında düzenlenen ve gelenekselleşen konserler, festivaller ve bahar şenlikleri bu yıl çeşitli gerekçelerle iptal edildi.</p> <p>Yasaklanan festivaller ve konserler arasında en dikkat çekici olanlar ise her yıl binlerce gencin beklediği Zeytinli Rock Festivali ve Milyon Fest Fethiye'ydi.</p> <p><strong>İşte Türkiye'de son 4 ayda yasaklanan etkinlikler şöyle;</strong></p>

İPTAL EDİLEN KONSERLER VE FESTİVALLER

Türkiye’de yaz aylarında düzenlenen ve gelenekselleşen konserler, festivaller ve bahar şenlikleri bu yıl çeşitli gerekçelerle iptal edildi.

Yasaklanan festivaller ve konserler arasında en dikkat çekici olanlar ise her yıl binlerce gencin beklediği Zeytinli Rock Festivali ve Milyon Fest Fethiye'ydi.

İşte Türkiye'de son 4 ayda yasaklanan etkinlikler şöyle;

<p><strong>ODTÜ Bahar Şenliği</strong></p>

ODTÜ Bahar Şenliği

<p><strong>Kazdağı Ekoloji Festivali</strong></p>

Kazdağı Ekoloji Festivali

<p><strong>Munzur Kültür ve Doğa Festivali</strong></p>

Munzur Kültür ve Doğa Festivali

<p><strong>Zonguldak Kozlu Müzik Festivali</strong></p>

Zonguldak Kozlu Müzik Festivali

<p><strong>Eskişehir Anadolu Fest</strong></p>

Eskişehir Anadolu Fest

<p><strong>Milyon Fest Fethiye</strong></p>

Milyon Fest Fethiye

<p><strong>Zeytinli Rock Festivali</strong></p>

Zeytinli Rock Festivali

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Zeytinli Rock Festivali Milyon Fest Fethiye Eskişehir Anadolu Fest Zonguldak Kozlu Müzik Festivali Munzur Kültür ve Doğa Festivali Kazdağı Ekoloji Festivali ODTÜ Bahar Şenliği Recep Tayyip Erdoğan FESTival

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