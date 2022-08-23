Erdoğan böyle oy istemişti: Yasaklanan konserler o sözleri akla getirdi

İPTAL EDİLEN KONSERLER VE FESTİVALLER

Türkiye’de yaz aylarında düzenlenen ve gelenekselleşen konserler, festivaller ve bahar şenlikleri bu yıl çeşitli gerekçelerle iptal edildi.

Yasaklanan festivaller ve konserler arasında en dikkat çekici olanlar ise her yıl binlerce gencin beklediği Zeytinli Rock Festivali ve Milyon Fest Fethiye'ydi.

İşte Türkiye'de son 4 ayda yasaklanan etkinlikler şöyle;