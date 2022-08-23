Erdoğan böyle oy istemişti: Yasaklanan konserler o sözleri akla getirdi
Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, Zeytinli Rock Festivali'ni 'kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması' gerekçesiyle yasaklamıştı.
Bugün ise Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.
Yasaklar zihinlere; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yerel seçimler sırasındaki sözlerini getirdi.
Erdoğan yasakları kaldırdıklarını iddia ederek, “Türkiye’yi demokraside bir üst lige çıkardığını” söylemişti.
İPTAL EDİLEN KONSERLER VE FESTİVALLER
Türkiye’de yaz aylarında düzenlenen ve gelenekselleşen konserler, festivaller ve bahar şenlikleri bu yıl çeşitli gerekçelerle iptal edildi.
Yasaklanan festivaller ve konserler arasında en dikkat çekici olanlar ise her yıl binlerce gencin beklediği Zeytinli Rock Festivali ve Milyon Fest Fethiye'ydi.
İşte Türkiye'de son 4 ayda yasaklanan etkinlikler şöyle;
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