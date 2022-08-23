Son Dakika: Milyon Fest Fethiye, valilik kararıyla iptal edildi!
Türkiye’nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 1-4 Eylül tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Valiliğin kararına tepki gösteren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Alınan kararın gerekçesi yok. Kendilerine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor” dedi.
Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle 1-2-3-4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.
Milyon Fest Fethiye'ye bu sene 16 ünlü sanatçının katılımı planlanmıştı.
"İDARİ MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ"
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Milyon Fest Fethiye'nin iptal edilmesine ilişkin “Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı’nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi’nin İnlice Plajı’ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum” dedi.
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