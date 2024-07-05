Erzincan'ın ilçeleri! Erzincan'ın kaç ilçesi var?Erzincan'ın ilçe nüfusları kaç?Erzincan'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü’nde Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde yer alır. 2020 nüfus sayımına göre il nüfusu 234.431'dir. Bu nüfusun %81,5'i şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 11.815 km2'dir. İlde km2'ye 20 kişi düşmektedir. Merkez ilçeyle beraber 9 ilçe, 15 belediye, bu belediyelerde 159 mahalle, ayrıca 522 köy bulunmaktadır. Erzincan`ın ilçeleri; Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü`dür.
Erzincan
Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzincan ilinin merkezi olan şehirdir.
Şehir tarihte Mengüçlü Beyliği'ne başkentlik yapmıştır.Doğusunda Çayırlı ve Üzümlü, batısında Kemah, kuzeybatısında Refahiye ilçeleri, kuzeyinde Gümüşhane, güneyinde Tunceli illeriyle komşudur.
Çayırlı
Erzincan iline bağlı olan 9 ilçeden biridir.İlçenin ilk yerleşime ne zaman açıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Erzincan ile birlikte zaman zaman çeşitli devletlerin egemenliğine girmiştir. Bir süre Timur'un yönetiminde kalan bölge Timur'un çekilmesi ile Akkoyunlular'a ve 1473'te Otlukbeli Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'ne geçmiştir.
İliç
Erzincan ilinin batısında yer alan bir ilçesi. Kuzeyinde Refahiye, doğuda Kemah, güneydoğusunda Tunceli'nin Ovacık ilçesi, güneyinde Kemaliye, batısında ise Sivas'ın Divriği ve İmranlı ilçeleri ile çevrilidir. 2023 nüfus istatistiklerine göre toplam nüfusu 10,044 olan İliç, Erzincan'ın en kalabalık dördüncü ilçesi konumundadır. İlçeye bağlı 4 mahalle, 58 köy ve 23 mezra bulunmaktadır.
İlçe tulum peyniri ile ünlüdür. Tarım ve küçükbaş hayvancılık genel olarak ilçenin ekonomisini oluşturur. Arıcılık da kısmen yapılmaktadır. İlçenin en önemli tarihî eseri "saatli çeşme" olarak bilinen büyük çeşmedir.
Kemah
İlçe, Erzincan şehir merkezine 50 km uzaklıktadır. Şehir merkezi ile bağlantı karayolu ve Demiryolu ile sağlanmaktadır. İstanbul - Kars arası demir yolu ilçe merkezinden geçmektedir. Fırat Nehri'nin bir kolu olan Karasu Nehri Kemah'ın yanı başından geçmekte olup her türlü su sporunun yapılmasına olanak sağlamaktadır. Kemah Kalesi'nin tarihte önemli bir yeri vardır. Doğal yapısı gereği savunmaya çok elverişli olduğundan, tarihte hep vazgeçilmez olmuştur.
Kemaliye
Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatı sınırında ve Erzincan ilinin güneybatısında bulunan Kemaliye, Munzur dağlarının batısında kalan Karasu vadisinde kurulu bir yerleşimdir. İlçenin yüzölçümü 1.168 km²’dir.
İlçe kuzeyde İliç güneyde Arapkir ve Ağın , batıda Divriği , doğuda Çemişgezek ve Ovacık ilçeleri ile sınırlanmış olup, Kemaliye bu konumuyla doğal ve beşerî çevre özellikleri bakımından Erzincan, Elâzığ ve Malatya illeri arasında bir geçiş sahası durumundadır.
Otlukbeli
eski ismiyle Karakulak, Erzincan'a bağlı olan 9 ilçeden biridir ancak Karadeniz Bölgesi'nde yer alır.[1] Nüfusu 2.423 kişi olup bu bakımdan 922 ilçe arasında sondan yedincidir.Otlukbeli ilçesi, Bayburt ve Erzincan illeri arasında bulunmaktadır.
Otlukbeli'nin bilinen tarihi MÖ 2000 yıllarında başlar. O yıllarda Hurriler, Erzincan ve yöresine hakimken daha sonraları hükümranlıklarım güneye kaydırdıklarından bu yöreye Ümtizililer ve Alkuşiler egemen olmuşlardır.
Refahiye
1566-1871 yılları arasında Kemah Sancağı'na bağlı olan diğer dört nahiyeyle birlikte, Erzincan Sancağına bağlı olan Gercanis, bugünkü Günyüzü köyünün bulunduğu yerdeydi. Konumunun dağlık ve sarp olması asayişte birtakım güçlüklerin yaşanmasına sebebiyet vermiş ve 1872'de şimdiki yerine taşınmıştır. 1882'de ise, nahiye merkezi yapılarak, Orta İl, Vadivank, Orçol, Diğinlu ve Dinasor nahiyeleri, bu nahiyelere bağlı köyler ile birlikte Gercanis'e bağlanmıştır.
Tercan
Erzincan ilinin dokuz ilçesinden biridir.
İlçede üç belde, yetmiş bir köy ve on yedi mahalle bulunmaktadır.Önceden Erzurum'a bağlı olan ve belediye teşkilatı 1923'te kurulan ilçe, 11 Mayıs 1938'de kabul edilen 3383 sayılı kanun ile Erzincan'a bağlandı.
Üzümlü
Erzincan ilinin ilçesidir.
Eski adı Cimin'dir. Nüfus, 2000'li yılların başından itibaren göç alan değil göç veren pozisyonundadır. İlçeye bağlı Altınbaşak beldesi bulunmaktadır. Toplam belde ve köy sayısı 24'tür.
Batısında Erzincan Merkez ilçesi, doğusunda Tercan, kuzeyinde Çayırlı, güneyinde ise Tunceli iline bağlı Pülümür ilçesi yer alır. İlçede Urartular döneminden kalma Altıntepe kalesi bulunmaktadır
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