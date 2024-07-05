Erzincan'ın ilçeleri! Erzincan'ın kaç ilçesi var?Erzincan'ın ilçe nüfusları kaç?Erzincan'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?

İliç

Erzincan ilinin batısında yer alan bir ilçesi. Kuzeyinde Refahiye, doğuda Kemah, güneydoğusunda Tunceli'nin Ovacık ilçesi, güneyinde Kemaliye, batısında ise Sivas'ın Divriği ve İmranlı ilçeleri ile çevrilidir. 2023 nüfus istatistiklerine göre toplam nüfusu 10,044 olan İliç, Erzincan'ın en kalabalık dördüncü ilçesi konumundadır. İlçeye bağlı 4 mahalle, 58 köy ve 23 mezra bulunmaktadır.

İlçe tulum peyniri ile ünlüdür. Tarım ve küçükbaş hayvancılık genel olarak ilçenin ekonomisini oluşturur. Arıcılık da kısmen yapılmaktadır. İlçenin en önemli tarihî eseri "saatli çeşme" olarak bilinen büyük çeşmedir.