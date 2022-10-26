İSKİ duyurdu: İstanbul'da 6 ilçede sular kesilecek
İSKİ, bugün su kesintisi yaşanacak 6 ilçeyi duyurdu. 2 ilçede 9 saat boyunca sular kesilecek.
ÇEKMEKÖY
Çekmeköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.12'de başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Çamlık, Mehmet Akif ve Hamidiye Mahallesine 9 saat boyunca su verilemeyecek.
ÜMRANİYE
Ümraniye'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.12'de başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Madenler Mahallesine 9 saat boyunca su verilemeyecek.
KÜÇÜKÇEKMECE
Küçükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.14'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Kanarya ve Fevzi Çakmak Mahallesine su verilemeyecek.
ARNAVUTKÖY
Arnavutköy'de Yassıören Mahallesinde yaşanacak su kesintisinin saat 09.10'da başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor.
Arnavutköy'ün Yunus Emre, Boğazköy İstiklal, Anadolu ve Atatürk Mahallelerinde yaşanacak su kesintisinin ise saat 11.11'de başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor.
KAĞITHANE
Kağıthane'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.43'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Yahya Kemal, Harmantepe ve Gültepe Mahallesine su verilemeyecek.
SULTANBEYLİ
Sultanbeyli'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.43'de başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Mimar Sinan ve Battalgazi Mahallesine su verilemeyecek.
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