İSKİ duyurdu: İstanbul'da 6 ilçede sular kesilecek

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:01
<p>İSKİ, bugün su kesintisi yaşanacak 6 ilçeyi duyurdu. 2 ilçede 9 saat boyunca sular kesilecek.</p>

İSKİ, bugün su kesintisi yaşanacak 6 ilçeyi duyurdu. 2 ilçede 9 saat boyunca sular kesilecek.

<p><strong>ÇEKMEKÖY</strong></p> <p>Çekmeköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.12'de başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Çamlık, Mehmet Akif ve Hamidiye Mahallesine 9 saat boyunca su verilemeyecek.</p>

ÇEKMEKÖY

Çekmeköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.12'de başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Çamlık, Mehmet Akif ve Hamidiye Mahallesine 9 saat boyunca su verilemeyecek.

<p><strong>ÜMRANİYE</strong></p> <p>Ümraniye'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.12'de başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Madenler Mahallesine 9 saat boyunca su verilemeyecek.</p>

ÜMRANİYE

Ümraniye'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.12'de başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Madenler Mahallesine 9 saat boyunca su verilemeyecek.

<p><strong>KÜÇÜKÇEKMECE</strong></p> <p>Küçükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.14'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Kanarya ve Fevzi Çakmak Mahallesine su verilemeyecek.</p>

KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.14'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Kanarya ve Fevzi Çakmak Mahallesine su verilemeyecek.

<p><strong>ARNAVUTKÖY</strong></p> <p>Arnavutköy'de Yassıören Mahallesinde yaşanacak su kesintisinin saat 09.10'da başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. </p>

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy'de Yassıören Mahallesinde yaşanacak su kesintisinin saat 09.10'da başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. 

<p>Arnavutköy'ün Yunus Emre, Boğazköy İstiklal, Anadolu ve Atatürk Mahallelerinde yaşanacak su kesintisinin ise saat 11.11'de başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor.</p>

Arnavutköy'ün Yunus Emre, Boğazköy İstiklal, Anadolu ve Atatürk Mahallelerinde yaşanacak su kesintisinin ise saat 11.11'de başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor.

<p><strong>KAĞITHANE</strong></p> <p>Kağıthane'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.43'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Yahya Kemal, Harmantepe ve Gültepe Mahallesine su verilemeyecek.</p>

KAĞITHANE

Kağıthane'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.43'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Yahya Kemal, Harmantepe ve Gültepe Mahallesine su verilemeyecek.

<p><strong>SULTANBEYLİ</strong></p> <p>Sultanbeyli'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.43'de başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Mimar Sinan ve Battalgazi Mahallesine su verilemeyecek.</p>

SULTANBEYLİ

Sultanbeyli'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.43'de başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Mimar Sinan ve Battalgazi Mahallesine su verilemeyecek.

İSKİ su kesintisi İstanbul

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