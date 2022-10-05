Kiralık evlerde istenen şartların dozu kaçtı; kredi notu, maaş bordrosu...

"AYLIK GELİR, MAAŞ BORDROSU SORULMASI YANLIŞ"

17 yıldır emlakçılık yaptığını belirten Zühtü Güldibi bu tür ilanları kendisinin de çok gördüğünü söyleyerek, "Bunlar yanlış ve yasal değil. Burada ikilik ve insanlar arasında ayrıştırma yapılıyor. Burada bizim yaptığımız tek şey şu tutacak olan kişiye sadece nazikçe mesleğini sorabiliyoruz. Nerelisin falan diye sorma şansımız yok" dedi. Bazı meslek gruplarına ev sahiplerinin ev kiralamak istemediğini ifade eden Güldibi, "Aylık gelir, maaş bordrosu sorulması yanlış. Çocuk 7 olur, 15 olur. Sen burada kişiye 'kardeşim sen buraya çocuksuz gel' demek olmaz. Yani bu zaten ayıp şeyler. Kiracılık zor bir şey" diye konuştu. Bundan 10 yıl önce kiralık ev sayısının fazla olduğunu söyleyen emlak Güldibi, "O dönemde ben şunu dedim. Kiracılarınızla çok iyi geçinin. Kiracı bulma şansınız yok. Şimdi de tam tersi oldu. Şimdi de yani daire sahiplerinizle çok iyi geçinin, daire yok" ifadelerini kullandı.