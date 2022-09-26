Kiralık ev vadederek, 'sahte sözleşme' ile insanları dolandırdı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 14:28

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık (YAN-DOL) Büro ekipleri, Bursa ve İstanbul’da bulunan kiralık evlerin internet sitelerindeki ilan fotoğraflarını alıp yarı fiyatına ilana koyup, sahte kira kontratı yaptıktan sonra 6-12 aylık kira bedelini peşin alarak ortadan kaybolan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Kurulan özel ekip, binlerce güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu şüphelinin dolandırıcılık suçundan 17 aranması ve 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü. (44) olduğunu belirledi.

Şüphelinin İstanbul’dan çaldığı araca ikin plaka taktığı ve ağabeyinin kimliğini kullandığı, aracı da dikkat çekmemesi için kurumsal bir kargo şirketi logosu ile kaplatıp içerisini karavana çevirdiği öğrenildi. Şüpheli M.Ü.’nün yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Bursa’daki ailesinin yanında kaldığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Baskın sonucu şüpheli M.Ü. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 bilgisayar, 3 cep telefonu, kullanımda olan 32 telefon hattı, 8 deste imitasyon para, 13 sahte ikiz plaka ve 30 adet imzalanmış sahte kira kontratı ele geçirildi.

Şüpheli M.Ü., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan M.Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.