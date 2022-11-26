Mardin ve Şırnak’ı sağanak vurdu; evleri su bastı

DHA
26 Kasım 2022 Cumartesi, 18:10
<p>Mardin'in Midyat ilçesi ile Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün geceden beri şiddetli yağış etkili olurken, bazı ev ve iş yerleri ile yolları su bastı. </p>

Mardin'in Midyat ilçesi ile Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün geceden beri şiddetli yağış etkili olurken, bazı ev ve iş yerleri ile yolları su bastı. 

<p>Midyat ilçesinde etkili olan kuvvetli yağmur sonrası Bahçelievler, Bağlar ve Gölcük mahallelerinde birçok evde su baskınları meydana geldi. </p>

Midyat ilçesinde etkili olan kuvvetli yağmur sonrası Bahçelievler, Bağlar ve Gölcük mahallelerinde birçok evde su baskınları meydana geldi. 

<p>Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ise yollarda güçlükle ilerledi.</p>

Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ise yollarda güçlükle ilerledi.

<p>Su basan evlerdeki mobilya, halı ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken; ev sahipleri, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti. </p>

Su basan evlerdeki mobilya, halı ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken; ev sahipleri, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti. 

<p>Evlerin bodrum katlarında bırakılan kuru gıda, peynir ve zeytin gibi ürünler de zarar gördü.</p>

Evlerin bodrum katlarında bırakılan kuru gıda, peynir ve zeytin gibi ürünler de zarar gördü.

<p>Şırnak’ın Cizre ilçesinde de geceden bu yana sağanak etkili oldu. İlçenin cadde ve sokakları başta olmak üzere bazı ev ve iş yerlerini su bastı. </p>

Şırnak’ın Cizre ilçesinde de geceden bu yana sağanak etkili oldu. İlçenin cadde ve sokakları başta olmak üzere bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 

<p>Sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi.</p>

Sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi.

sel sel felaketi mardin Şırnak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler