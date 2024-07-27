Sis bulutları Kivi Dağı'nda şelale görüntüsü oluşturdu

Erzurum’un Olur ilçesi, Kivi Mahallesi'nde bulunan Kivi Dağı'nda yoğun sis bulutları, etkileyici bir şelale görüntüsü oluşturdu.

İHA
27 Temmuz 2024 Cumartesi, 11:20
Sis bulutları Kivi Dağı'nda şelale görüntüsü oluşturdu

Kivi Dağı, Anadolu ile Doğu Karadeniz'i birleştiren Kaçkar Dağları'nın uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Sis bulutları Kivi Dağı'nda şelale görüntüsü oluşturdu

Olur ilçesinin Ilıkaynak Mahallesinden bakıldığında eşsiz manzara muhteşem doğa ile içi içe adeta insanları hayran bırakıyor.

Sis bulutları Kivi Dağı'nda şelale görüntüsü oluşturdu

Doğanın bu muhteşem görünümü dağın eteklerinde bir şelale gibi akarak büyüleyici bir manzara oluşturdu.

Sis bulutları Kivi Dağı'nda şelale görüntüsü oluşturdu

Olur ilçesinin Ilıkaynak Mahallesi, doğal güzellikleri, çiçekleri ve berrak sularıyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Sis bulutları Kivi Dağı'nda şelale görüntüsü oluşturdu

Sezgin Polat, "Bugün Olur İlçesi'nin muhteşem doğasını keşfetmeye çıktık. Kivi Dağı, Karadeniz ve Anadolu iklimlerinin buluştuğu bir noktada yer alıyor.

Sis bulutları Kivi Dağı'nda şelale görüntüsü oluşturdu

Buradaki olağanüstü güzellikler, ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Herkesi bu eşsiz yerleri görmeye davet ediyorum" dedi.

Sis yoğun sis kivi dağı

En Çok Okunan Haberler