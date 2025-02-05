Türkiye'den ayrılan Suriyelilerin sayısı 100 bini bulmadı, dönüş beklenenden yavaş ilerliyor

Reuters'ın aktardığına göre; Ahmed, belirsizlikler nedeniyle Türkiye’de kazandıklarını kaybetme korkusu yaşadığını söylüyor:

"Kendi işimi başlattım ama geleceği belirsiz. Eğer başarısız olursa, Türkiye’de kazandığım her şeyi kaybedeceğim."