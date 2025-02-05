Türkiye'den ayrılan Suriyelilerin sayısı 100 bini bulmadı, dönüş beklenenden yavaş ilerliyor
Suriye’de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık’ta devrilmesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin bir kısmı ülkelerine dönmeye karar verdi. Ancak iki ay içinde geri dönenlerin sayısı 100 binin altında kaldı.
Türkiye’de çalıştığı sürede biriktirdiği parayla Halep’te yeni bir hayat kurmaya çalışan Ahmed, telefon tamir dükkanı açarak yaşamını sürdürüyor.
Reuters'ın aktardığına göre; Ahmed, belirsizlikler nedeniyle Türkiye’de kazandıklarını kaybetme korkusu yaşadığını söylüyor:
"Kendi işimi başlattım ama geleceği belirsiz. Eğer başarısız olursa, Türkiye’de kazandığım her şeyi kaybedeceğim."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 sonunda yaptığı açıklamada ilk 21 günde 35 bin 114 Suriyelinin gönüllü dönüş taahhütnamesi imzalayarak Türkiye’den ayrıldığını bildirmişti.
Geçen hafta yaptığı yeni açıklamada ise Esad sonrası toplamda 81 bin 576 Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu.Ancak Türkiye'de halen 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacı bulunuyor ve geri dönüş süreci tahmin edilenden daha yavaş ilerliyor.
Suriyelilerin geri dönüş sürecini planlayabilmesi için 1 Ocak 2025’te "izinli çıkış-giriş sistemi" uygulaması devreye alındı.
Bu sistem kapsamında:
- Geçici koruma altındaki Suriyeliler, Suriye’ye gidip en geç 1 Temmuz 2025’te aynı sınır kapısından Türkiye’ye geri dönebilecek.
- Altı ay içinde en fazla üç defa Suriye’ye giriş-çıkış yapılabilecek.
- Bu süreçte kimlikler teslim alınmayacak. İ
- İzinli çıkış hakkı aile reisine verilecek, eğer aile reisi çıkış yapamazsa ergin bir aile üyesi bu hakkı kullanabilecek.
Sistemin, Suriyelilerin kalıcı dönüş sürecini kolaylaştırması hedeflenirken, Türkiye’ye geri dönme ihtimali olanlar için de bir güvence sunduğu belirtiliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçimi doğru bilen şirketten son anket!
- 'Taktığı kravat elindeki kanı kapatmaz'
- Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem!
- Kamu görevlileri gözaltında
- Cemal Enginyurt'a 'hoş geldin' soruşturması!
- Emekli Tuğgeneral Er'den çarpıcı değerlendirme
- Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı
- İsveç'te okula silahlı saldırı
- Trump'ın 'Gazze' planına Türkiye'den ilk tepki!
- 'Seyyar giyotine sesleniyorum'