Gasbettiği taksiyle depremden kaçan şüpheli Ankara'da polise yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depreme Adana'da yakalandıktan sonra anlaştığı ticari taksi ile Ankara'ya gelen Irak uyruklu N.A.M.H., sürücüyü etkisiz hale getirip aracı gasbetti. Şüpheli polisten kaçarken kaza yapınca yaralı olarak yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:05
Gasbettiği taksiyle depremden kaçan şüpheli Ankara'da polise yakalandı
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Adana'da bulunan Irak uyruklu N.A.M.H., Kahramanmaraş depreminden etkilenince, Ankara'ya gitmek üzere 01 T O127 plakalı ticari taksi şoförü ile anlaştı.

N.A.M.H., Ankara'ya geldiğinde taksi sürücüsünü etkisiz hale getirerek, aracı gasbetti.

DUR İHTARINA UYMADI

Şüpheli taksi ile kaçarken, sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Keçiören ilçesinde şüphelinin bulunduğu taksiyi tespit eden polis ekibi, 'dur' uyarısında bulundu.

N.A.M.H., 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya devam etti.

Takip sırasında Kuzey Ankara TOKİ bloklarının bulunduğu Güzelyurt Caddesi'nde seyir halindeyken N.A.M.H.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, parkta ağaca çaptıktan sonra süs havuzuna düştü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Irak uyruklu şüpheliyi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


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