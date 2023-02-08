Gasbettiği taksiyle depremden kaçan şüpheli Ankara'da polise yakalandı
Kahramanmaraş merkezli depreme Adana'da yakalandıktan sonra anlaştığı ticari taksi ile Ankara'ya gelen Irak uyruklu N.A.M.H., sürücüyü etkisiz hale getirip aracı gasbetti. Şüpheli polisten kaçarken kaza yapınca yaralı olarak yakalandı.
Adana'da bulunan Irak uyruklu N.A.M.H., Kahramanmaraş depreminden etkilenince, Ankara'ya gitmek üzere 01 T O127 plakalı ticari taksi şoförü ile anlaştı.
N.A.M.H., Ankara'ya geldiğinde taksi sürücüsünü etkisiz
hale getirerek, aracı gasbetti.
DUR İHTARINA UYMADI
Şüpheli taksi ile kaçarken, sürücünün şikayeti üzerine polis
ekipleri çalışma başlattı. Keçiören ilçesinde şüphelinin bulunduğu taksiyi
tespit eden polis ekibi, 'dur' uyarısında bulundu.
N.A.M.H., 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya devam etti.
Takip sırasında Kuzey Ankara TOKİ bloklarının bulunduğu
Güzelyurt Caddesi'nde seyir halindeyken N.A.M.H.'nin direksiyon hakimiyetini
kaybettiği taksi, parkta ağaca çaptıktan sonra süs havuzuna düştü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Irak uyruklu şüpheliyi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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