Gasp edip kaçtı, parkta otururken yakalandı!
Aksaray’da kaldırımda yürüyen kadının omzunda asılı içinde 2 bin TL olan çantayı alıp kaçan Sefa D. adlı hırsız, parkta otururken gözaltına alındı.
Aksaray'da Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında bir gasp meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; kaldırımda yürüyen Sahriye Öztürk’ün (65) arkasından yaklaşan kişi, içinde 2 bin TL olan omuzunda asılı çantayı zorla çekip, alarak kaçtı.
Öztürk'un ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis, şüphelinin Sefa D. (33) olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Sefa D.'yi yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Meydan Mahallesi’ndeki bir parkta otururken, Öztürk'e ait çantayla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan Sefa D., sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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