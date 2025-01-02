Gasp edip kaçtı, parkta otururken yakalandı!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 15:59

Güncelleme: 02.01.2025 - 16:17

Aksaray'da Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında bir gasp meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kaldırımda yürüyen Sahriye Öztürk’ün (65) arkasından yaklaşan kişi, içinde 2 bin TL olan omuzunda asılı çantayı zorla çekip, alarak kaçtı.

Öztürk'un ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis, şüphelinin Sefa D. (33) olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Sefa D.'yi yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Meydan Mahallesi’ndeki bir parkta otururken, Öztürk'e ait çantayla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan Sefa D., sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.