Gastronomi Kültür ve Tanıtım Festivali başladı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 10:51

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 10:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes Belediyesi ve ilçedeki Sivil Toplum Kuruluşlarının işbirliği ile hazırlanan ve Menderes Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkında düzenlenen Gastronomi Kültür ve Tanıtım Festivali törenle başladı. Festivalde ziyaretçiler değişik kültürlerin mutfaklarından ikramları tatma imkanı bulacak.

Açılış töreninde konuşan Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, “Bizler Menderes Belediyesi olarak ilçemizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak adına etkinliklerimizi ve festivallerimizi ilk günkü heyecanımızla yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca bu anlamda STK’larımıza da desteğimizi sürdürüyoruz. Çünkü hepimizin tek ve ortak amacı Menderes’imizi bir marka kent haline getirmek” dedi.

GÜMÜŞ SAAT KULESİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Anadolu Üniversitesi Mezunları Derneği tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesine, Eshot Genel Müdürlüğüne ve Menderes Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Gümül Saat Kulesi ödülleri verildi.

Ücretsiz ikramlar kapsamında, 27 Ocak Cuma günü ekmek arası hamsi ikramı, 28 Ocak Cumartesi günü keşkek ve tarhana çorbası ikramı, 29 Ocak Pazar günü ise ayran aşı, boyoz ve midye dağıtımı yapılacak.