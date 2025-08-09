Gayrettepe Metro’da yürüyen bantlar kaldırılıyor

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Gayrettepe istasyonundaki yürüme bantlarının kaldırılacağı açıklandı.
İstanbul Metrosu'ndan yapılan açıklamada, Gayrettepe İstasyonu ve bağlantı tünelinde, yaya geçiş kapasitesini arttırmak için yapılacak çalışmalar kapsamında yürüyen bantlar kaldırılacak.
"M2 Yenikapı-Haciosman Metro Hattı'nın Gayrettepe İstasyonu ve bağlantı tünelinde, yaya geçiş kapasitesini artırmak amacıyla düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Tünellerde darboğaz yaratan noktalarda yıkım ve genişletme çalışmaları yapılacak; dar alanlarda hareketliği kısıtlayan yürüyen bantlar kaldırılacaktır."