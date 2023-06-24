Gazeteci Cüneyt Arcayürek ölümünün 8. yılında anıldı

Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 03:00

Arcayürek’in anmasına eşi Esin Arcayürek, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı, Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Medya Ombudsmanı Gazeteci Faruk Bildirici ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Anmada konuşan Esin Arcayürek, “Yokluğunu hep hissediyorum, hiç kaybolmuyor. Türkiye de en iyi gazetecilerinden birini tabii arıyor. Ama inşallah yenileri yetişecek. Her şey iyi olacak diye ümit ediyoruz” dedi.

‘UNUTULMASI OLANAKSIZ’

Yekta Güngör Özden, Arcayürek’i “İçtenlikli ve gerçekçi çabalarıyla basınımıza uzun yıllar yararlı hizmetleri dokunmuş bir arkadaşımızdır. Unutulması olanaksızdır. Ölüler biz andıkça yaşarlar” sözleriyle anarken Özden İnönü Toker ise “Metin’in gazeteci arkadaşıydı. Hep çok yakın olduk. Her zaman tam gazeteci olan gazeteciydi” açıklamasını yaptı.