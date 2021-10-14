Gazeteci Doğan Ergün'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

İleri Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Ergün, 2014 yılında yayınlanan ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyet Gazetesi’nin sahibi Erdoğan Demirören arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarını içeren haber nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ANKA
14 Ekim 2021 Perşembe, 16:48
Gazeteci Doğan Ergün'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Abone Ol google-news

Doğan Ergün, İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bu yıl açılan davada cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Davanın bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, Ergün’ü 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı, ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

CEZANIN GEREKÇESİ HABER İÇERİĞİ

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun oluştuğu ve sorumlu müdür olan şüpheli Doğan Ergün'ün cezai sorumluluğunun bulunduğu belirtilen hükümde, ceza gerekçesi şöyle açıklandı:

“‘Demirören'i ağlatan ses kayıtları’ başlığı altında bir video yayınlandığı, video içerisinde yer alan yazılarda Cumhurbaşkanı ile ilgili ‘Başçalan RT Erdoğan’, ‘Başçalan RTE’ gibi ibarelerin kullanıldığı, haber içeriğinin cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu ve sorumlu müdür olan şüpheli Doğan Ergün'ün cezai sorumluluğunun bulunduğu anlaşılmıştır.”


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler