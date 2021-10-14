Gazeteci Doğan Ergün'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

14 Ekim 2021 Perşembe, 16:48

Doğan Ergün, İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bu yıl açılan davada cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Davanın bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, Ergün’ü 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı, ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

CEZANIN GEREKÇESİ HABER İÇERİĞİ

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun oluştuğu ve sorumlu müdür olan şüpheli Doğan Ergün'ün cezai sorumluluğunun bulunduğu belirtilen hükümde, ceza gerekçesi şöyle açıklandı: