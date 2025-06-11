Gazeteci Erk Acarer'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Gazeteci Erk Acarer’in 253 bin aboneli YouTube kanalı, X hesabı ve Instagram hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.
X ve Instagram hesapları Türkiye'den görünmez kılındı. YouTube, kararı henüz uygulamadı.
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Gazeteci Erk Acarer’in 253 bin aboneli YouTube kanalı, X hesabı ve Instagram hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.
X ve Instagram hesapları Türkiye'den görünmez kılındı. YouTube, kararı henüz uygulamadı.