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Gazeteci Erk Acarer'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Gazeteci Erk Acarer'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli

11.06.2025 19:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gazeteci Erk Acarer'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Gazeteci Erk Acarer’in YouTube kanalı, X hesabı ve Instagram hesabı erişime engellendi.

Gazeteci Erk Acarer’in 253 bin aboneli YouTube kanalı, X hesabı ve Instagram hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

X ve Instagram hesapları Türkiye'den görünmez kılındı. YouTube, kararı henüz uygulamadı.

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