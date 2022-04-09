Gazeteci ile MHP'den istifa eden konuğuna saldırıda 6 kişiye gözaltı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 14:03

Kayseri'de yayın yapan Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz, ramazan programına MHP’den istifa eden Kocasinan Belediye Meclisi Üyesi Sedat Kılınç’ı davet etti.

Kanalın stüdyosunda düzenlenecek program öncesinde bir grup tarafından Sedat Kılınç yumruklu saldırıya uğradı. Gazeteci Azim Deniz olayı ayırmaya çalışırken, grup tarafından darp edildi. İş insanı Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılarak, bir süre daha darp edildi. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere giden Deniz ile Kılınç, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Postası Gazetesi ve Televizyonu isimli iş yerine zarar verme ve darp olayıyla ilgili olarak bahse konu gazete ve televizyonun sahibi ve genel yayın yönetmeni olan Azim Deniz ve Kocasinan Belediyesi Meclis üyesi Sedat Kılınç'ın darbedilmesi olayına karıştığı tespit edilen 6 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

SALDIRI KINANDI

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti de olayı kınadı. Cemiyetin yayımladığı mesajda, "Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz'e yönelik saldırı gerçekleşmiştir. Her ne kadar bu saldırının hedefi doğrudan gazeteci Azim Deniz olmasa da bir basın kuruluşunun kalabalık bir grup tarafından basılması ve program konuğunun darbedilmesi, olayı engellemek isteyen gazeteci Azim Deniz’in de aynı şekilde şiddete maruz kalması asla kabul edilemez. Bu tarz saldırıların bir daha yaşanmaması için tüm yetkilileri görevini yapmaya davet ediyor, saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.