Kayseri'de gazeteci ile MHP'den istifa eden konuğu Sedat Kılınç saldırıya uğradı: Olayla ilgili yeni gelişme
Kayseri'de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile geçen günlerde MHP'den istifa eden Kocasinan Meclis üyesi Sedat Kılınç, yumruklu saldırıya uğradı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri'de yayın yapan Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz, Ramazan programına MHP’den istifa eden Kocasinan Belediye Meclisi Üyesi Sedat Kılınç’ı davet etti.
Kanalın stüdyosunda düzenlenecek program öncesinde bir grup tarafından Sedat Kılınç yumruklu saldırıya uğradı. Gazeteci Azim Deniz olayı ayırmaya çalışırken, grup tarafından darp edildi. İş insanı Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılarak, bir süre daha darp edildi. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gazeteci Deniz ile iş insanı Kılınç kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere gitti.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Tedavi altına alınan Azim Deniz taburcu edilirken, Kılınç'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kocasinan Meclis üyesi olan iş insanı Kılınç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy hakkında ihraç istemiyle disiplin işlemi başlatılmasına tepki olarak partisinden istifa etmişti.
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