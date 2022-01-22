Gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildi
Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.
Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.
Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
KABAŞ NE DEDİ?
Kabaş, TELE1'de katıldığı programda "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ı Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildi.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Avukat Uğur Poyraz, gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, "Emniyette Sedef Kabaş'ın ifadesi alınmaya başlandı. Öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkacağız" bilgisini aktardı.
Emniyette @SedefKabas 'ın ifadesi alınmaya başlandı.— Uğur Poyraz (@av_ugurpoyraz) January 22, 2022
Öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkacağız.
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