Son dakika | Adalet Bakanı Gül'den Sedef Kabaş açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Cumhurbaşkanına hakaret' nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kabaş'ın ismini vermeden hedef gösteren Gül, "Hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2022 Cumartesi, 11:29
Son dakika | Adalet Bakanı Gül'den Sedef Kabaş açıklaması
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için dün RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş’ın Sarıyer’deki evine giderek gözaltına aldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sedef Karabaş'ı isim vermeden hedef gösterdi ve "Hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi. 

Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır"



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