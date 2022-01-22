Son dakika | Adalet Bakanı Gül'den Sedef Kabaş açıklaması

22 Ocak 2022 Cumartesi, 11:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için dün RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş’ın Sarıyer’deki evine giderek gözaltına aldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sedef Karabaş'ı isim vermeden hedef gösterdi ve "Hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.

Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır"

Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 22, 2022



